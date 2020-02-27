Врач рассказал, для кого удар электрошокером смертельно опасен

27.02.2020, 17:37, Новости дня

Если ударить человека шокером в опасную рефлексогенную зону, то умереть может каждый. Особенно опасен он для людей с болезнями сердца или кардиостимуляторами, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Ночью 15 февраля в Иркутске молодой человек уснул в такси, и водителю не удалось его разбудить. Тогда таксист обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы, которые ударили спящего электрошокером, после чего парень скончался от острой сердечной недостаточности. 

«Умереть от удара шокером может любой человек. У нас есть опасные рефлексогенные зоны, которые нежелательно раздражать. Например, солнечное и шейное сплетение, область сердца, таких мест вообще много», – говорит Карабиненко.

Также врач отмечает, что если сотрудник полиции не знает, что нужно делать с человеком, который не просыпается, то он должен вызвать скорую помощь, а не изобретать «способы пробуждения».

«Человек без сознания может находиться по самым разным причинам: из-за воздействия наркотиков, алкоголя, отравления ядом, лопнувшего сосуда в мозге, остановки сердца и так далее. Применение шокера в данных случаях только усугубит ситуацию. Также люди с различными болезнями сердца или кардиостимулятором в большой зоне риска, так как электрошокер может спровоцировать неправильную реакцию организма или просто вывести аппарат из строя», – рассказывает Карабиненко.

Со 2 марта в РФ вступает в силу закон, разрешающий сотрудникам транспортной полиции применять электрошокеры, предварительно предупредив об этом нарушителя.



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