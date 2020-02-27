Большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке

27.02.2020, 17:37, Новости дня

Только 24% украинцев считают, что государство не должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины возможность школьного образования на родном языке, следует из результатов исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

За то, чтобы такое право было реализовано по всей территории Украины, выступают 33% опрошенных. Еще 40% уверены, что школьники могут обучаться на русском языке в тех регионах, где за это выступает большая часть населения, передает ТАСС.

37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке везде, а 31% считают, что только в тех регионах, где за это выступает большинство населения. 28% респондентов высказались против такого права сограждан.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля среди 1500 человек старше 18 лет. Погрешность не превышает 3%.

Ранее на этой неделе в Верховную раду Украины поступил законопроект, который предлагает разрешить депутатам выступать на русском языке.

В феврале парламент Украины также не поддержал инициативу об отмене закона «О полном общем среднем образовании», позволяющий сократить обучение в школах на языках нацменьшинств.

16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.