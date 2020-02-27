У медведей в Этнографическом музее Улан-Удэ весна уже наступила

27.02.2020, 17:31, Новости дня

У медведей в Этнографическом музее Улан-Удэ весна уже наступила. Об этом корреспондентам ГТРК "Бурятия" сообщили сотрудники музейного комплекса.

Первым после зимней спячки из берлоги вышел пятилетний косолапый Малыш. Работники рассказали, что несмотря на столь раннее пробуждение, мишка проснулся в хорошем настроении. По словам ветеринарного врача Натальи Третьяковой, характер у него игривый, он расположен к людям, всячески старается, чтобы на него обратили внимание. Другое дело — соседка Малыша, медведица Семениха. Ей после пробуждения хочется побыть в тишине и одиночестве.

По мнению специалистов, причиной раннего пробуждения можно назвать теплую зиму, а также шум от массовых гуляний из-за празднования Нового года по лунному календарю — Сагаалгана. Обычно дикие звери просыпаются, когда уже весна полностью вступает в свои права.

Как рассказала ветеринар, в этом году зимой косолапые спали довольно беспокойно, периодически прерываясь на еду и опять ложась в спячку. Теперь мишки будут постепенно возвращаться к активной жизни.

 

Текст:

ГТРК "Бурятия"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

21.02 / Гривна к доллару подорожала до 24,48 грн/$

04.02 / Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

19.02 / На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

15.01 / Тамбовский губернатор: Теперь голос регионов будет еще лучше слышен в Москве

11.02 / Бледанс захотела «придушить» блогера из-за слов о ребенке

17.02 / У смартфона iPhone 9 обнаружились неожиданные недостатки

30.12 / Автоновости: В России посчитали тех, кто не может купить себе новый автомобиль

12.02 / Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

13.01 / Столтенберг: НАТО не будет развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика