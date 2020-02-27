Приставы отобрали у больного ветерана телевизоры из-за долгов внучки

27.02.2020, 17:31, Новости дня

92-летняя ветеран тыла Анна Запорожцева в Ростове-на-Дону лишилась двух телевизоров из-за судебных приставов, а также долгов внучки.

Как рассказала дочь бабушки, ее мать недееспособна, поскольку страдает болезнью Альцгеймера. Ветеран не может самостоятельно поставить подпись, забывает даты. Анна Запорожцева почти все время лежит при включенном телевизоре и для нее он, практически, единственная радость.

В тот момент, когда в дом нагрянули приставы, дочери ветерана рядом не оказалось. Когда женщина вернулась, то обнаружила мать в слезах. О случившемся рассказали соседи, ставшие свидетелями произошедшего. Судебные приставы решили отобрать имущество, чтобы покрыть сумму долга внучки ветерана — 130 тысяч рублей. То, что она давно не проживает с бабушкой, государственных служащих мало интересовало, сообщает "Комсомольская правда".

У истории счастливый конец. После широкой огласки в средствах массовой информации судебные приставы решили вернуть ветерану изъятое имущество. Они принесли извинения за сложившуюся ситуацию.



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