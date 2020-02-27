Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и ПОРА подписали соглашение о сотрудничестве

27.02.2020, 17:30, Новости дня

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) объединят усилия в области устойчивого развития арктических территорий.

Соглашение, которое подписано в здании Смольного 27 февраля, подразумевает информационное и организационное взаимодействие в обеспечении устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и повышения уровня знаний жителей Санкт-Петербурга об Арктике и регионах АЗРФ. Кроме того, оно направлено на информационную поддержку организаций СЗФО, которые занимаются арктическими исследованиями, укрепление научных, интеллектуальных и экономических связей между Северной столицей и регионами АЗРФ.

В рамках соглашения предполагаются вовлечение специалистов в арктические проекты, поддержка объединений коренных малочисленных народов Севера, находящихся в Санкт-Петербурге, меры по подготовке кадров для Арктической зоны Российской Федерации, формирование и реализация программ по охране окружающей среды на Крайнем Севере, проведение прикладных научных исследований, экспертных, консультативных и аналитических работ и участие специалистов из Санкт-Петербурга в других проектах, связанных с социальными, научными, экономическими и экологическими аспектами жизнедеятельности человека в Арктике.

"Соглашение позволит объединить усилия в урегулировании таких вопросов, как использование научного и промышленного потенциала Санкт-Петербурга для развития АЗРФ, становление Санкт-Петербурга в качестве универсальной межрегиональной и международной коммуникационной площадки по вопросам, касающимся освоения Арктики, а также развития социально-экономических связей и использования передовых практик, направленных на улучшение качества жизни населения АЗРФ", — сказал председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

В свою очередь генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий сказал, что Санкт-Петербург традиционно играет важную роль в освоении нашего Севера. На весь мир — и уж точно на всю российскую Арктику — известны такие центры, как Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, многие другие НИИ и вузы, петербургское судостроение.

"Участие в арктических проектах может открыть для Северной столицы РФ новые горизонты развития, придать новый импульс ее промышленности и науке, стать одним из драйверов роста. В свою очередь, интеллектуальный, кадровый, технологический и промышленный вклад Петербурга очень важен для Арктики. Я уверен, что еще более активное включение города в устойчивое развитие АЗРФ будет ценно для обеих сторон", — прокомментировал подписание документа Стоцкий.



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