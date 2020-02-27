Эксперты не смогли обнаружить признаки экстремизма в документе, на котором строится обвинение по делу «Сети»

27.02.2020, 17:30, Новости дня

Эксперты сочли невозможным обнаружить признаки экстремизма в «Своде» организации «Сеть», которая признана в России террористической, поскольку текст не является целостным материалом, который можно воспринимать как устав организации. Об этом сThe Insider cообщил адвокат подсудимого по делу «Сети» Виктора Филинкова Виталий Черкасов. «Свод» является одним из основных доказательств обвинения, которое называет документ уставом организации.

Экспертиза проводилась Северо-западным центром судебных экспертиз Министерства юстиции по ходатайству защиты. Результаты психолого-лингвистической экспертизы «Свода» были представлены в ходе судебного заседания в Петербурге.

Ранее проведенная ФСБ лингвистическая экспертиза признала «Свод» «инструкцией, регламентирующей основные принципы организации сети боевых отрядов, способных противостоять имеющейся системе власти».

Как рассказал Виталий Черкасов, суд удовлетворил ходатайство о проведении новой экспертизы, однако изменил вопросы.

«Суд мои вопросы отклонил, поставил свои. Но в итоге эксперты по „Своду“, по сути, ответили на мои вопросы. Экспертиза приобщена к делу, нас выводы экспертов полностью устраивают. Они заключили, что ответить на вопрос суда, содержит ли данный текст признаки экстремистского материала, невозможно, поскольку данный текст не является целостным материалом — возможно, черновым. Соответственно, воспринимать его как устав организации, директивный документ с целями и задачами, искать наличие в нем признаков экстремизма нельзя, на что мы изначально обращали внимание суда», — сказал Черкасов.

Заключение экспертов основывается на том, что «Свод» является документом с неоднородной структурой, повторяющимися фрагментами, нарушенной нумерацией частей. Кроме того, в документе присутствуют элементы, не имеющие содержательной связи с основным текстом, например, отрывки из личной переписки, список покупок, интернет-ссылки.

В материалах дела «Свод» появился после обнаружения на жестком диске осужденного по делу «Сети» в Пензе активиста Армана Сыгынбаева. Черкасов убежден, что протоколы изъятия «устава» содержат признаки грубой фальсификации.