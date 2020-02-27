Отгрузка анаморфотного объектива Sirui 50mm F1.8 формата APS-C перенесена на февраль

27.02.2020, 17:30, Разное

Отгрузка анаморфотного объектива Sirui 50mm F1.8 формата APS-C перенесена на февраль. Первые партии были отправлены покупателям в начале месяца, однако выполнить взятые обязательства в полном объеме авторы стартапа не смогут, по причине вспышки китайского коронавируса.
На создание Sirui 50mm F1.8 формата APS-C было собрано около 1 100 000 долларов. Авторы проекта заявляли, что продажи девайса стартуют в феврале, и это обещание было выполнено. Впрочем, отгрузить все изделия невозможно. В Китае продолжает бушевать COVID-19. Он остановил работу многих предприятий. При этом создатели обещают, как только ситуация на территории государства нормализуется, они возобновят отгрузку. Согласно предварительным планам, это произойдет уже в марте. Данная задержка повлияла на дату начала продаж. Ранее производитель обещал, что для тех, кто не участвовал в сборе средств, аппарат станет доступен в марте. Теперь сообщается, это произойдет не ранее апреля.

Анаморфотный объектив Sirui 50mm F1.8 формата APS-C предлагается с разными креплениями. Модель, которая обеспечивает съемку с соотношением сторон 2,4:1 обойдется покупателям в 699 долларов. Это дешевле всех остальных подобных объективов. Те, кто вложился в проект, получили автоматом скидку в 50 долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Угощения с новогоднего стола провоцируют развитие болезней ЖКТ у животных

30.01 / Мнение: Доверчивый Путин

05.02 / На Украине создадут министерство по делам «оккупированных территорий»

29.12 / В Штутгарте блогеры обнаружили секретный музей Porsche

15.02 / Скандалы: «Я пытался не втягивать коллегию в эти детали»

07.02 / Как провериться на коронавирус: совет Роспотребнадзора

25.02 / Мнение: Счастливые и несчастные страны, «наименее развитая» Россия и связь языка с богатством

29.01 / Наука: Горизонтальный перенос генов у бактерий оказался независим от антибиотиков

31.12 / Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку

26.01 / Алла Пугачева посоветовала всем дамам за 70 носить вуаль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика