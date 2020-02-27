Матч Лиги Европы «Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен из-за непогоды

27.02.2020, 17:30, Новости дня

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" перенесен на неопределенный срок из-за непогоды. Изначально матч должен был состояться в четверг, 27 февраля.

Такое решение было принято из-за надвигающего на город шторма. Как сообщает пресс-служба "быков", порывы ветра будут достигать 120 километров в час, в связи с чем нельзя гарантировать безопасность болельщикам, которых ожидалось 29 тысяч человек.

Напомним, первая игра противостояния завершилась победой немецкой команды со счетом 4:1, хет-триком отметился японский полузащитник Даити Камаду.



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