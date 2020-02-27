В Госдуму поступила поправка к Конституции о запрете зарубежных счетов для президента

27.02.2020, 17:30, Новости дня

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в комитет поступила поправка к Конституции о запрете иметь зарубежные счета и вклады лицам, осуществляющим публичную власть.

Крашенинников подчеркнул, что такая поправка будет распространяться в том числе на президента страны, передает РИА «Новости».

В четверг сенатор Андрей Клишас заявил, что перечень должностных лиц, на которые распространяются ограничения на владение иностранными счетами и активами, дополнен президентом России.

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением внести в Конституцию поправку о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.