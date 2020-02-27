Sony начала тестировать электрокар Vision-S

27.02.2020, 17:30, Разное

На видеоролике японская корпорация Sony продемонстрировала дорожные испытания ее концепта Vision-S. Предполагается, что это транспортное средство не войдет в серию под маркой фирмы.

Японский технологический гигант в январе удивил автомобильный мир, презентовав на форуме CES 2020 элегантный электрокар, который обладает дизайном, который напоминает Lucid Air и Polestar Precept, а также модернизированной автономной системой управления. Показанный в США прототип оказался всего лишь демонстрационной машиной с парой электромоторов, способных генерировать 268 лошадиных сил, благодаря чему новинка первые 100 км/ч набирает за 4,8 секунды.

Недавно сотрудники Sony отправили Vision-S на дорожный тест. Японцам помогают специалисты из других компаний для хорошей подготовки транспорта к предстоящим тест-драйвам на трассах общего пользования. Машина обладает 33 датчиками, которые фиксируют предметы и людей как внутри салона, так и снаружи. Помимо этого, стоит отметить большое количество дисплеев на приборной панели и механизм 60 Reality Audio, создающий эффект трехмерного звучания с размещением динамиков на всех сидениях.

Корпорация Sony не намерена становиться крупным автомобильным производителем. Ее Vision-S считается обычным вкладом в индустрию. Вместе с тем, компания может внедрить в данную разработку ряд инновационных технологий, заинтересующих автолюбителей.

Не менее привлекательной является другая разработка Sony – PlayStation 5. Игровая платформа выйдет в продажу осенью текущего года. Представители фирмы отмечали, что она станет выводить на ТВ картинку с разрешением 4K.