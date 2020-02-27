«Открытые медиа» нашли у управляющего делами Собянина апартаменты за 500 млрд рублей

27.02.2020, 17:30, Новости дня

Первый заместитель главы аппарата столичной мэрии и руководитель управления делами мэра Москвы Александр Чернышов стал владельцем апартаментов на Тверской стоимостью полмиллиарда рублей. Об этом пишут «Открытые медиа».

Речь идет о квартире в клубном доме класса de luxe «Брюсов, 19». Как выяснили «Открытые медиа», площадь апартаментов составляет 253,8 квадратных метров.

Издание также обещает внимание на то, что дом расположен в Брюсовом переулке, в минуте ходьбы от здания московского правительства на Тверской, в котором Чернышов работает.

По информации РБК, квартиры в этом доме в 2015 году вошли в число 10 самых дорогих квартир Москвы.

«Открытые медиа» пишут, что Чернышов стал собственником квартиры в Брюсовом переулке в октябре 2013 года. Квартиру точно такой же площади начиная с 2014 года чиновник указывает в своей декларации о доходах. По итогам 2013 года Чернышов задекларировал 6,9 млн рублей дохода. Как отмечает издание, при таких заработках копить на это жилье ему пришлось бы несколько десятков лет.

Александр Чернышов руководит управлением делами мэрии с начала нулевых. Это единственный член команды Юрия Лужкова, который до сих пор работает в правительстве Собянина. Он занимается «материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности мэра Москвы» и членов правительства.