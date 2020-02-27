Трамвай без водителя сошел с рельсов в Самаре

27.02.2020, 17:26, Новости дня

В Самаре трамвай, в котором не было водителя и пассажиров, съехал с рельсов и придавил пять легковых машин, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По данным регионального ГУ МЧС, в четверг в 15.26 (14.26 мск) в Промышленном районе Самары трамвай съехал с путей, и, упав на бок, придавил пять легковых автомобилей. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В ГУМВД заявили, что ДТП, по предварительным данным, произошло из-за технической неисправности трамвая.

«Водитель остановил трамвай, увидев непонятный предмет на рельсах, высадил пассажиров, предпринял все необходимые, по его словам, меры. После этого он вышел из кабины, чтобы посмотреть, что находится на рельсах, а трамвай поехал», – рассказали в пресс-службе администрации.

На камеры видеонаблюдения попал момент аварии. Трамвай на большой скорости несется по рельсам, а затем врезается в машины. Кадры с места происшествия опубликованы в группе «Нетипичная Самара» «Вконтакте».

Ранее Москве на Коптевсском бульваре столкнулись трамвай и грузовик, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.



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