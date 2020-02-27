СМИ: Лиам Пейн расстался с 19-летней возлюбленной спустя полгода отношений

27.02.2020, 17:22, Разное

Слухи о том, что 26-летний британский певец, экс-участник группы One Direction, а с недавних пор еще и модель Лиам Пейн разорвал отношения с 19-летней моделью Майей Генри, ходили еще с конца прошлого года. Основным аргументом сторонников этой теории был тот факт, что последний раз они вместе выходили в свет в начале декабре 2019-го. И уже на следующее светское мероприятие — афтепати премии BAFTA в начале февраля — Лиам пришел в гордом одиночестве. Также в феврале несколько сольных выходов в свет совершила Майя, появившись на красной дорожке благотворительного ужина amfAR и на обеде Натальи Водяновой в рамках лондонской Недели моды. Последнее, кстати, совпало с выходом Лиама на красноую дорожку премии Laureus World Sports Awards в Берлине — оба мероприятия прошли в один и тот же день.

Теперь же со ссылкой на свои источники расставание подтвердил звездный колумнист The Sun Саймон Бойль.

В последнее время отношения между Лиамом и Майей были непростыми, и в конце концов в один день они решили все это закончить. Конец прошлого года был у него очень загруженным, а когда он взял передышку, они оба пересмотрели свои отношения и личные планы. Они решили пойти каждый своим путем, но он не отчаивается, просто хочет оставить это позади и двигаться дальше. Лиам уже говорит знакомым, что он одинок,

— рассказал источник, близкий к певцу. Однако не все согласны с утверждениями журналиста и считают его выводы поспешными. Так, другой источник заявил британскому Daily Mail, что влюбленные все еще вместе:

Майя и Лиам определенно пара, они просто скрывают свой роман и не афишируют его в социальных сетях. Они наслаждаются компанией друг друга и не хотят быть в центре внимания.

На чьей стороне правда, покажет время. При этом ни Лиам, ни Майя пока не опровергли, но и не подтвердили информацию. Лиам Пейн на премии Laureus World Sports Awards в Берлине (17 февраля)

Напомним, впервые о романе между молодыми людьми заговорили, когда в сентябре 2019 года папарацци запечатлели их вместе. В то же время Майя опубликовала романтический снимок с Лиамом в Instagram. Про девушку Лиама известно не так много. Майя — дочь известного техасского адвоката Томаса Дж. Генри и имеет латиноамериканские корни. Когда ей исполнилось 15, семья устроила для нее вечеринку в честь кинсеаньера (латиноамериканское совершеннолетие), потратив на нее 5 миллионов долларов.

До Майи у Лиама был мимолетный роман с Наоми Кэмпбелл и Кайро Двек, а еще раньше — долгие отношения с Шерил Коул. Однако спустя 1,5 года после рождения сына Беара музыканты одновременно объявили о расставании и с тех пор никак не комментировали свою личную жизнь.

Майя Генри на обеде Natalia Vodianova x Maxx Royal Resorts London Fashion Week Dinner в Лондоне (17 февраля)