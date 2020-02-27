Дэвид Бекхэм поддержал принца Гарри в его желании переехать в Канаду

27.02.2020, 17:22, Разное

31 марта герцог и герцогиня Сассекские официально перестанут представлять британскую корону в роли старших членов королевской семьи. Условия этого перехода с января обсуждались с королевой Елизаветой II. И в минувшую пятницу Меган Маркл и принц Гарри обнародовали некоторые детали этого соглашения на своем официальном сайте. С этого момента на время утихшие споры о том, правильно ли поступают супруги, возобновились с новой силой.

Сегодня высказаться на тему решил Дэвид Бекхэм. Футболиста и принца связывает долгая дружба. Дэвид с супругой Викторией был среди тех, кого Гарри пригласил на свою свадьбу с Меган Маркл в 2018 году.

Дэвид БекхэмВ интервью ET Дэвид впервые прокомментировал решение Гарри сложить с себя королевские полномочия и сосредоточиться на своей семье и воспитании их общего сына Арчи, которому в мае исполнится год. Бекхэм поддержал друга в его желании жить свободно и независимо:

Я не обсуждаю с Гарри его переход. Мы разговариваем с ним как друзья на другие темы. Он наслаждается своей новой ролью молодого отца. Для него это все впервой. И мы только об этом и говорим. Когда ты становишься родителем, то все меняется. Он заслуживает того, чтобы быть счастливым. Мы любим его. Он потрясающий человек, и это самое важное. Я горжусь им и тем, как он растет как личность. Он стал таким человеком, которым любой отец хотел бы быть.

Принц Гарри

Сейчас Гарри находится в Великобритании. Он приехал в родную страну из Канады, где остались Меган Маркл и Арчи, чтобы исполнить ряд обязательств. Накануне он посетил в Эдинбурге торжественный вечер в честь начала работы туристической компании Travalyst, которая фокусируется на экологически безопасных видах путешествий.

Напомним, в начале января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорилось в заявлении.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Переход Меган и Гарри к самостоятельной жизни в СМИ прозвали «мегзитом» по аналогии с Брекситом. Итоги первого таковы: герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Однако смогут в дальнейшем поддерживать некоторые проекты, которые были под их патронатом, но уже как частные лица.

Семья также лишается государственной поддержки, а вместе с финансовой независимостью получает долг в 2,4 миллиона фунтов — именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Всю сумму герцог и герцогиня Сассекские обязались вернуть в государственную казну. Однако подчеркивается, что Фрогмор по-прежнему останется их британским домом.