Мужчины назвали главные причины потери сексуального интереса к своим женам

27.02.2020, 17:21, Разное

У многих пар со временем ослабляется взаимное сексуальное влечение. В ряде случаев у мужчин желание пропадает из-за потери интереса к супруге, влияет также неухоженность, излишняя полнота или худоба их полового партнёра.

Первой причиной ослабления сексуального интереса является усталость из-за многолетнего общения мужа и жены, ищущих новых и острых ощущений. Женщина, проявляя заботу о семье, не так тщательно следит за собой из-за обилия домашние работы и необходимости ухода за ребёнком. В глазах мужчин слишком худые, полные жёны или подруги вызывают ослабление сексуального влечения. Вместе с тем, то же относится и к мужьям, которые не следят за своим внешним видом и физическим состоянием. В ряде случаев у представителей сильной половины человечества ухудшается настроение при мысли о занятии сексом с одной и той же женщиной. Некоторых устраивает чувство любви без необходимости полового контакта, другие избегают близости из-за полного отсутствия желания или мужской слабости.

Интим иногда прекращается из-за ревности со стороны женщины или из-за семейных, а также бытовых проблем. Когда излишне полная жена отказывается идти в спортзал, это может привести к угасанию интереса к ней со стороны мужа.