Павел Прилучный заложил Range Rover накануне развода

27.02.2020, 17:21, Разное

О своем совместном решении разрыва семейных уз актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали недавно. Вслед за этим стало известно и о планах по разделу имущества.

В общении с журналистами пока еще супружеская пара говорила, что каждый из них стремится к цивилизованному разводу. Они хотят сохранить дружеские отношения и вместе заботиться о детях. Прилучный якобы оставляет им и бывшей жене загородный дом. Фанаты предположили, что дорогое авто актера переходит в его распоряжение. Однако теперь стало известно, что Range Rover, который стоит пять миллионов рублей, он отдал в банк в счет погашения кредита.

Финансовые проблемы не отпускают Павла Прилучного. Незадолго до этого ему пришлось заплатить штраф налоговым органам за образовавшийся долг. Супруги не комментировали ситуацию, как и сохраняли молчание после ставшего достоянием общественности скандала в прошлом году. Тогда соседи вынуждены были вызвать правоохранителей к их дому, якобы из-за нарушающего порядок поведения Прилучного, избивавшего Муцениеце.