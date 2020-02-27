В Омской области пенсионеру оторвало руку и разорвало лицо на предприятии

27.02.2020, 17:21, Разное

Пенсионер из Омской области получил производственную травму на рабочем месте. Ему оторвало руку и сильно повредило лицо.

Инцидент произошел 26 февраля на предприятии в поселке Береговом. Согласно имеющимся сведениям, 68-летнему мужчине зажало руку во время выполнения трудовых обязанностей на токарном станке. Механизм существенно повредил руку сотруднику завода. Его отвезли в больницу, где медики диагностировали у потерпевшего рваное ранение левой щеки, шок и травматическую ампутацию левой конечности. За его жизнь в настоящий момент борются врачи медицинского учреждения.

Несчастный инцидент на предприятии будет изучать инспекция труда Омской области. Пенсионеру придется потратить несколько месяцев на реабилитацию после проведенной операции в больнице.

Схожий эпизод произошел в Омской области весной прошедшего года. Во время работы по установке композитной ленты верхней ванны слесарь проверял натяжение ленты, и в один момент рукав его куртки затянуло звездочкой из пластмассы, после чего произошло прокручивание механизма, и рабочему оторвало руку.