В Омской области пенсионеру оторвало руку и разорвало лицо на предприятии

27.02.2020, 17:21, Разное

Пенсионер из Омской области получил производственную травму на рабочем месте. Ему оторвало руку и сильно повредило лицо.
Инцидент произошел 26 февраля на предприятии в поселке Береговом. Согласно имеющимся сведениям, 68-летнему мужчине зажало руку во время выполнения трудовых обязанностей на токарном станке. Механизм существенно повредил руку сотруднику завода. Его отвезли в больницу, где медики диагностировали у потерпевшего рваное ранение левой щеки, шок и травматическую ампутацию левой конечности. За его жизнь в настоящий момент борются врачи медицинского учреждения.

Несчастный инцидент на предприятии будет изучать инспекция труда Омской области. Пенсионеру придется потратить несколько месяцев на реабилитацию после проведенной операции в больнице.

Схожий эпизод произошел в Омской области весной прошедшего года. Во время работы по установке композитной ленты верхней ванны слесарь проверял натяжение ленты, и в один момент рукав его куртки затянуло звездочкой из пластмассы, после чего произошло прокручивание механизма, и рабочему оторвало руку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Состояние заболевшего сына Марии Кожевниковой ухудшилось

10.02 / Штурм прокомментировала возвращение Ветлицкой на сцену

21.01 / Упала стоимость самой дорогой версии Redmi Note 8 Pro

01.02 / Эксперты назвали пять самых дешевых иномарок в России

10.01 / Скандалы: «Подкиньте себе совесть»

29.01 / Иностранцев обяжут показывать медицинские справки при въезде в Россию

24.01 / Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге

01.01 / Московский Планетарий назвал 5 самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году

11.02 / Солист Rammstein Тилль Линдеманн представит в России новый альбом группы Lindemann перед туром

28.01 / Мнение: Изоляция чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика