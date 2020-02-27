Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы

27.02.2020, 17:19, Новости дня

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что, согласно поправкам к проекту об изменении Конституции, органы госвласти получат право участвовать в формировании органов местного самоуправления.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Грозило до 10 лет тюрьмы: жертву насильника решили не наказывать за превышение самообороны

03.02 / Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

06.02 / Посол США в РФ встретился с российским министром энергетики

21.01 / Названо имя нового руководителя ИГ

21.02 / «Мы стадо или нация?». Зеленский обратился к украинцам из-за ситуации в Новых Санжарах

28.02 / Вице-президент США не признал победу социализма во Второй мировой войне

23.02 / Новые правила выдачи грин-карт начнут действовать в США

23.01 / Ветеран АТО Майман: Кива прямо в ресторане говорил, что у него Арсен на связи. Но я верю в справедливое расследование конфликта

22.01 / Нефть подешевела на ослаблении опасений за поставки из Ливии

02.01 / В Индонезии 19 человек стали жертвами наводнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика