Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы
27.02.2020, 17:19, Новости дня
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что, согласно поправкам к проекту об изменении Конституции, органы госвласти получат право участвовать в формировании органов местного самоуправления.
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