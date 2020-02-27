Граждане Германии перестали доверять СМИ

27.02.2020, 17:19, Новости дня

В ФРГ растет число граждан, не доверяющих СМИ, при этом все больше немцев отвергают обвинения против СМИ в систематической лжи, следует из результатов опроса Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

Ежегодное исследование по итогам 2019 года показало, что 43% жителей Германии доверяют СМИ в важных темах – например, изменение климата, угрозы здоровью, политические скандалы. Этот показатель почти не менялся в последние два года, в 2017 году показатель составил 42%, в 2018 году 44%, передает РИА «Новости».

При этом исследователи отмечают, что все больше человек высказываются о своем недоверии к СМИ в этих вопросах. В 2019 году так высказались 28% опрошенных против 22% в 2018 году и 17% в 2017 году.

В то же время доверие немцев к материалам СМИ о преступности среди беженцев и исламе в Германии возросло на 9% в 2019 году относительно 2018 года, о доверии высказались 33% и 31% опрошенных соответственно. Больше немцы склонны доверять сообщениям СМИ об изменении климата (48%) и нехватке жилой площади (55%).

Возросла доля респондентов, не согласных с тем, что «в Германии СМИ систематически лгут» гражданам – в 2019 году с этим тезисом не согласились 58% опрошенных, в 2018 году 51%. 18% опрошенных уверены в систематической лжи СМИ. Это больше на 2 процентных пункта, чем в 2018 году. С утверждением, что медиа являются «рупором для влиятельных сил» согласились 26% респондентов.

Опрос проводился с ноября по декабрь 2019 года среди 1200 граждан старше 18 лет. Погрешность не более 2,8 процентных пунктов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как западные СМИ, в том числе немецкие, врут о России.



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