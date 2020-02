Звезда фильмов «Один дома» Калкин появится в «Американской истории ужасов 10»

27.02.2020, 17:18, Новости дня

39-летний американский актер Маколей Калкин появится в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов». Ролик с именами актеров, задействованных в проекте, разместил на своей странице в Instagram 26 февраля режиссер Райан Мерфи.

Титры появляются на фоне океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#AHSSeason10

Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy) 26 Фев 2020 в 7:50 PST

Также в проекте снимаются Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Калкин в Twitter отметил, что его имя попало в поисковые тренды.

«Я только проснулся и увидел, что я в тренде. Может кто-нибудь объяснить, что происходит? Я снова умер?» – написал он 26 февраля.

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what’s going on? Did I die again??

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 26, 2020

Дата выхода десятого сезона «Американской истории ужасов» пока не названа. Первый сезон проекта вышел на американском канале HBO 5 октября 2011 года.

Наиболее известные фильмы с Маколеем Калкиным – «Один дома» (1990) и «Один дома 2» (1992).