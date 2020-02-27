Почти половина украинцев считает, что правительство Гончарука нужно отправить в отставку – исследование

27.02.2020, 17:18, Новости дня

Относительное большинство украинцев (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 27 февраля.

37% опрошенных полагают, что правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком должно продолжать работу.

Работу нынешнего правительства за период с конца августа 2019 года по февраль 2020 года только около 11% опрошенных оценивает как «хорошую» или «отличную» (4 и 5 по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работает или «очень плохо» (27%), или на «двойку»» (19%), или дали оценку «3» (удовлетворительно) – таких 37%.

Оценка действий Кабмина по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пункта стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет его деятельность (с 46% до 66%).

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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