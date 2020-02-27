«Он остается источником вдохновения для многих». США и ЕС призвали Россию расследовать убийство Немцова

27.02.2020, 17:18, Новости дня

27 февраля США и Евросоюз призвали Россию провести расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова и наказать всех причастных к преступлению.

Немцова убили ровно пять лет назад в Москве. 

В опубликованном в Twitter заявлении посольства США в РФ сказано, что Немцов «остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу». 

«В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем российские власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление», – сказано в твите американских дипломатов. 

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление. #БорисНемцов остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу. https://t.co/an2GysKeD7

— Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 27, 2020

Европейская служба внешних связей в своем заявлении отметила, что Немцов, несмотря на многочисленные препятствия, продвигал демократические ценности и идеи политического плюрализма в России.

«Он остается источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые СМИ в России все больше притесняются, а свободы ограничиваются законодательством. Его убийство должно быть расследовано полностью и прозрачно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности», – отмечается в заявлении. 

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года возле Кремля.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы. 

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками.

Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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