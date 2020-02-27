Минфин отчитался о доходах в бюджет от инвестирования средств ФНБ

27.02.2020, 17:12, Новости дня

Доходы бюджета от инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году составили 95,179 млрд рублей, сообщил Минфин.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2019 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 95,179 млрд рублей, в том числе проценты по валютным счетам в Банке РФ – 42,461 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 52,718 млрд рублей», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на валютных счетах ЦБ в 2019 году составила 1,34% годовых, и 1,29% с момента создания фонда.

Отмечается, что в рублевом выражении доходность была отрицательной, она составила минус 10,24% годовых, а с момента создания фонда положительной – 12,56%.

Доходность размещения средств ФНБ в иностранной валюте в Банке РФ в долларах составила 3,16% годовых (1,30% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,43% годовых (плюс 0,98% годовых с момента создания фонда).

Доходность средств, вложенных в привилегированные акции российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, составила в прошлом году 0,76% годовых (0,67% годовых с начала проведения операций), в рублевые облигации – 4,65% годовых (6,27% годовых с начала проведения указанных операций), в долларовые облигации – 4,14% годовых (3,72% годовых с начала проведения операций).

Напомним, в 2020 году правительство решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. Силуанов говорил, что стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Опубликовано видео охоты сирийского танка на террористов в Идлибе

12.02 / МИД пообещал ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

28.01 / В Томске отмененили положение о запрете проводить акции у здания обладминистрации

30.12 / Байден заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа

12.02 / Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

02.02 / NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

20.02 / Шаповалов обыграл Чилича и встретится с Бубликом в четвертьфинале турнира в Марселе

26.02 / Cуд отклонил иск Руслана Шаведдинова о незаконном призыве в армию

21.02 / Сплошной вымысел: исследователи опровергли версию о лабораторном происхождении коронавируса

26.02 / ПОРА и МГУ обновили рейтинг устойчивого развития арктических регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика