Минфин отчитался о доходах в бюджет от инвестирования средств ФНБ

27.02.2020, 17:12, Новости дня

Доходы бюджета от инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году составили 95,179 млрд рублей, сообщил Минфин.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2019 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 95,179 млрд рублей, в том числе проценты по валютным счетам в Банке РФ – 42,461 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 52,718 млрд рублей», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на валютных счетах ЦБ в 2019 году составила 1,34% годовых, и 1,29% с момента создания фонда.

Отмечается, что в рублевом выражении доходность была отрицательной, она составила минус 10,24% годовых, а с момента создания фонда положительной – 12,56%.

Доходность размещения средств ФНБ в иностранной валюте в Банке РФ в долларах составила 3,16% годовых (1,30% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,43% годовых (плюс 0,98% годовых с момента создания фонда).

Доходность средств, вложенных в привилегированные акции российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, составила в прошлом году 0,76% годовых (0,67% годовых с начала проведения операций), в рублевые облигации – 4,65% годовых (6,27% годовых с начала проведения указанных операций), в долларовые облигации – 4,14% годовых (3,72% годовых с начала проведения операций).

Напомним, в 2020 году правительство решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. Силуанов говорил, что стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей.