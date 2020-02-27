Панайотов опроверг участие в конкурсе «Евровидение 2020» от России

27.02.2020, 17:06, Новости дня

35-летний певец из Запорожья Александр Панайотов на своей официальной странице в Instagram заявил, что российский «Первый канал» офцициально не назвал участника, который будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2020» в Роттердаме.

«В свою очередь, я также никакой информацией не владею», – написал певец 27 февраля.

По словам Панайотова, сообщения в российских СМИ о том, что якобы он поедет представлять Россию в Нидерланды, недостоверны.

«Я не знаю кто, а главное зачем это делает, но если это делается специально, то это очень цинично», – подчеркнул Панайотов

Александр Панайотов родился в 1984 году в Запорожье. В 2002 году артист стал финалистом российского шоу «Стань звездой», а затем поступил в Киевский национальный университет культуры искусств.

Участие в конкурсных отборах за право представлять Россию на «Евровидении» артист принимает с 2005 года. В 2009 году Панайотов был участником украинского национального отбора, уступив первое место Cветлане Лободе.

Длительное время Панайотов живет и работает в России. В 2017 году артист подписал с российским певцом и продюсером Григорием Лепсом контракт о сотрудничестве на пять лет.

Украину на «Евровидение 2020» в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.