Лукашенко готов к интеграции с Россией, но без «понуждения»

27.02.2020, 17:06, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к интеграции, но без "понуждения". Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

По словам Лукашенко, они остаются, как всегда, приверженными реальной интеграции без понуждения к этому. Президент отметил, что белорусская сторона это инициировала еще с первым президентом РФ Борисом Ельциным. Александр Лукашенко рассказал, что в то время они вообще не говорили о потере суверенитета и независимости. Даже при всех сложностях главы государств находили развязки по сложным вопросам, сообщает БелТА.

Белорусский лидер считает, что когда разбогатели, "особенно Россия", начались непонятные "толкотня и возня", а также "понуждение к интеграции". Лукашенко подчеркнул, что его страна выступает за соединение на классических принципах, которые знает весь мир.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что Минск и Москва продолжают работу по интеграционным дорожным картам. Кроме того, президент отметил, что в интеграции нет ничего плохого.



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