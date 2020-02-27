Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому, хуже всего – к Порошенко – исследование

27.02.2020, 17:06, Новости дня

К нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскогму положительно относились в феврале 47% украинцев, отрицательно – 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что по сравнению с декабрьским опросом доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13%, а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 10%.

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных (в декабре 2019-го таких было 12%), отрицательно – 33% (в декабре – 22%).

К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова положительно относятся 21% опрошенных, отрицательно – 16% (в декабре – 11%).

К лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных (в декабре – 22%), отрицательно – 36%.

К лидеру партии «Европейская Солидарность» Петру Порошенко положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%; к сопредседателю «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31%; к лидеру фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно – 45%; к сопредседателю «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадиму Рабиновича положительно относятся 14%, отрицательно – 41%.

Исследование проводилось с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.