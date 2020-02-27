Дело Гандзюк. О подозрении сообщили четырем фигурантам, включая Павловского

27.02.2020, 17:06, Новости дня

Офис генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ 26 февраля сообщили о подозрении четырем лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба офиса.

Главой организации следствие считает бывшего помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука. Речь идет об Игоре Павловском, который с 21 января находится под стражей, Ранее ему инкриминировали создание преступной организации и незаконное хранение огнестрельного оружия. Избрана мера пресечения и другим соучастникам, отметили в Офисе генпрокурора.

По версии следствия, фигуранты дела подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

«Указанные следственные и процессуальные действия состоялись по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на [общественного деятеля из Херсона] Екатерину Гандзюк и создания преступной организации, в которых прокуроры Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство, и является продолжением совместной спецоперации с участием Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции, проведенной 20 января с целью прекращения деятельности преступной организации», – сказано в сообщении пресс-службы.

В офисе добавили, что 26 февраля суд разрешил перевести в Киев некоторых соучастников нападения на Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В июне 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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