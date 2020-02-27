У смартфона Samsung за 100 000 рублей обнаружили проблемы с камерой

27.02.2020, 17:06, Новости дня

Старшая модель из новой флагманской линейки Samsung, анонсированной 11 февраля, имеет серьезные проблемы с камерой. Первыми на некорректную работу фотодатчика обратили внимание журналисты, получившие новинку на обзор.

По сообщениям ряда СМИ, включая PCMag и Input, автофокусировка Galaxy S20 Ultra очень ненадежна — система слишком долго фокусируется на объекте, а иногда и вовсе не срабатывает. Более того, алгоритмы чрезмерно агрессивно обрабатывают снимок и перебарщивают со сглаживанием кожи.

При этом именно камера — одна из ключевых возможностей Galaxy S20 Ultra. Самая дорогая модель в серии снабжена 108-мегапиксельным основным объективом с возможностью съемки в 8K-формате и телевиком с функцией 100-кратного приближения объекта.

То, что камера Galaxy S20 Ultra не работает должным образом, также заметили в The Verge. В Samsung на это ответили, что заняты разработкой обновления, которое улучшит работу камеры, однако наличие неполадок не признали. Когда выйдет исправление, в компании тоже не уточнили.

«Galaxy S20 оснащен революционной, продвинутой системой камер. Мы постоянно работаем над тем, чтобы оптимизировать производительность и предоставить потребителям наилучший опыт, — сказали в пресс-службе. — В данный момент мы работаем над будущим обновлением, чтобы улучшить работу камеры».

В РФ предзаказы на новую линейку открылись на прошлой неделе. Самая компактная модель — Galaxy S20 с диагональю экрана в 6,2 дюйма — продается за 69 990 рублей. На 10 000 рублей дороже обойдется Galaxy S20+ с 6,7-дюймовым дисплеем. Старший вариант — Galaxy S20 Ultra — оценили в 99 990 рублей.

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Вести.Hi-tech