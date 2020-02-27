Нефть Brent опустилась в цене ниже 51 доллара за баррель

27.02.2020, 17:05, Новости дня

На торгах в четверг мировые цены на нефть падают на 4%, стоимость марки Brent опускается ниже 51 доллара за баррель, до минимума с 26 декабря 2018 года.

На 17.05 мск цена майских фьючерсов на нефть Brent опускается на 3,45%, до 50,99 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,17%, до 47,7 доллара, передает РИА «Новости».

На цены на нефть оказывают давление новости по коронавирусу, которые увеличивают опасения относительно мировой пандемии, что может нанести ущерб мировой экономике.

На фоне ситуации с коронавирусом падает и российский рынок акций, который в четверг обновил минимумы с октября 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что активность вируса привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты.