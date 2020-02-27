ВОЗ допустила пандемию коронавируса

27.02.2020, 17:05, Новости дня

Новый коронавирус может стать пандемией, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Этот вирус имеет потенциал стать пандемией … но мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения», – сказал гендиректор организации, передает РИА «Новости».

По его словам, в 44 странах за исключением КНР зарегистрировано 3474 случая болезни, умерли 54 человека, информирует ТАСС.

«За последние два дня число сообщений о новых заболевших в остальном мире превысило число случаев в Китае», – указал Гебрейесус.

Напомним, во вторник в первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии, а в среду – в Греции.

В понедельник главаВОЗ заявил, что вспышка заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, имеет потенциал пандемии, хотя пока таковой и не является.