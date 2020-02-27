Xiaomi и Redmi меньше других компаний пострадали от коронавируса COVID-2019

27.02.2020, 17:04, Разное

Китайский коронавирус COVID-2019 не смог нанести серьезного ущерба компаниям Xiaomi и Redmi. По итогам января продажи смартфонов данных брендов составили почти 30 миллионов экземпляров, а их доля на рынке не только не упала, но даже продемонстрировала рост.
По словам вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, онлайновый сегмент рынка после начала распространения коронавируса COVID-2019 восстанавливается быстрее, чем розничный сегмент. Магазины все еще закрыты, их персонал не работает, а люди из-за карантина не могут покинуть свое жилье.

Однако аналитикам компании Xiaomi пришлось скорректировать прогнозы относительно февраля. Если в январе компании удалось реализовать 30 млн смартфонов, то в следующем месяце продажи могут сократиться в два раза — до 15 млн. На рынке мобильных устройств, особенно в диапазонах 285-430 (Redmi K30 5G) и 570-850 долларов (Xiaomi Mi 10), наоборот, был показан уверенный рост продаж, что указывает на низкий ущерб, причиненный вспышкой COVID-2019.

Также в компании Xiaomi пока не могут сообщить, как коронавирус отразится на официальном запуске нового флагмана Redmi K30 Pro, релиз которого запланирован на март 2020 года.



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