«Мы два Овна»: Вайкуле рассказала о легкости в отношениях с Пугачёвой

27.02.2020, 17:04, Разное

Лайма Вайкуле пояснила о легкости в отношениях с Аллой Пугачёвой. О дружбе с Примадонной и деталях создания вайнов певица пояснила в «Вечернем Урганте».
Российская и латвийская певицы дружат уже давно. Возможно, считает Вайкуле, причина крепких взаимоотношений кроется в том, что обе знаменитости рождены под одним знаком Овна. Ведущий отметил, что в последнее время Народная артистка Латвийской Республики становится популярным блогером. Особенный интерес вызывает у пользователей Instagram её проект с неофициальным названием «Дамы с дюн». Шуточный характер видеозарисовок, которые в социальных сетях называются вайнами, нравится многим. Большой ценитель смешного, Иван Ургант считает сотрудничество двух знаменитостей очень плодотворным и отмечает их тонкий юмор. Детали съёмок заинтересовали ведущего, о чем он и спросил свою гостью. Вайкуле рассказала, что они никогда не следуют сценарию и даже не договариваются о предстоящей беседе в кадре. Свободная импровизация дается актрисам легко. «Химия» между ними, которую заметил Ургант и многие поклонники, существует у них и в реальной действительности. Певица отметила, что творческий процесс проходит очень легко, Алла Борисовна «моментально отвечает», умеет и любит шутить.

Вместе с тем, заметила Лайма Вайкуле, они никогда не пробовали петь дуэтом. Но тут же поправила себя, так как не любит слово «никогда». Все возможно в будущем, ведь для творческого союза ограничения не существуют.



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