У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус

27.02.2020, 16:58, Новости дня

Анализы подтвердили заражение вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар коронавирусом, сообщило агентство IRNA со ссылкой на советника.

«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным», – сообщил советник, передает РИА «Новости».

К четвергу в Иране коронавирусом заразились 245 человек, 26 заболевших скончались.

Наибольшее число случаев заражения за сутки  было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, При этом на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных – более 100 человек.

Ранее коронавирусом заболел Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Мнения: Абхазия обречена на политический кризис

20.02 / Надвигающийся карантин коронавируса привел Украину к расколу

10.02 / «Поринай». Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео

15.01 / Появилось видео с реакцией министров на заявление об отставке правительства

23.02 / Авакова снова требуют уволить

16.02 / РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

28.02 / Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

27.12 / Самарская станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам сдавать донорскую кровь

11.02 / Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве ребенка опекунам

13.02 / Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика