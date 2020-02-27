«Если ситуация с коронавирусом вскроет тайные проблемы Китая, это может вызвать глобальную рецессию» — эксперт АКРА

27.02.2020, 16:57, Новости дня

Нефть упала до минимума за 13 месяцев вслед за обвалом бирж из-за коронавируса. На торгах 26 февраля цены на сырье марки Brent падали до уровня января прошлого года, а стоимость фьючерсов марки WTI опустились до $48,99 за баррель, снизившись более чем на 20% с начала года. Из-за коронавируса потребление природного газа в Китае сократилось впервые за последние два года, а спрос на нефть в Китае еще в начале февраля упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 20% объема потребления страны.

В начале этой недели коронавирус вызвал обвал на мировых фондовых рынках после новостей о вспышке эпидемии в Италии. 24 февраля свой худший день за три года пережили европейские торговые площадки рынки — в понедельник индекс Stoxx Europe 600 снизился на 3,6%. На следующий день падением отреагировал и американский рынок — фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 просели более чем на 3%, Nasdaq — на 2,7%. Акции крупнейших американских банков Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup обвалились на 5%, а платежной системы Mastercard рухнули на 6% после предупреждения компании о потенциальном влиянии коронавируса на результаты 2020 года.

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о пессимистичном сценарии, при котором рост мировой экономики замедлится на 1 процентный пункт. О том, как коронавирус создает эти экономические эффекты и способно ли распространение инфекции вызвать глобальную рецессию, The Insider рассказал заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Больше всех влиянию коронавируса подвержена, конечно, экономика Китая. В 2020 году темпы ее роста могут оказаться ниже прогнозируемых на 1,1%. Мы считаем, что это максимальный эффект, который может создать коронавирус. Если в базовом сценарии ожидается темп роста 5,9%, то худший сценарий на конец года — 4,8 %.

Для остальных стран мира есть два экономических эффекта − с точки зрения спроса и с точки зрения предложения. Изменения спроса в одном только Китае уже повлияло на глобальные цены на сырье. Это произошло из-за того, что на многих китайских предприятиях введены каникулы, и поэтому они не потребляют энергоресурсы — из-за этого дешевеет нефть и металлы. Каждая дополнительная неделя каникул означает новое снижение спроса на базовые товары — энергоресурсы. Их Китай закупает у России, США, арабских стран – то есть, более или менее у всех, даже у Австралии. Проблема спроса касается, в основном, поставщиков энергоресурсов.

Что касается предложения, то возникает другая проблема, но тоже связанная с каникулами на промышленных предприятиях. Из-за распространения коронавируса в Китае поставки в другие страны сырья для производства товаров происходят с перебоями. Оценить суммарный экономический эффект тут очень сложно, потому что у нас нет полных данных о том, какие конкретно предприятия не работают, но и без этого понятно, что он довольно велик. Кроме того, в ближайшей перспективе в Китае будет очень низкий как въездной, так и выездной туризм, и от этого может серьезно пострадать Южная Европа и в несколько меньшей степени другие страны.

Глобальную мировую рецессию коронавирус сам по себе вызвать не сможет. К этому могут привести только совокупность накопленных за n-нное количество лет проблем и скрытых недооцененных рисков, которые после вызванного коронавирусом шока всплывут наружу и реализуются.

Например, в Китае есть проблема с долгами частных компаний. Их много, это большая сумма в процентах от ВВП. Сейчас это сглаживается тем фактом, что Китай является развивающейся страной — внутренние ставки по кредитам там низкие. Это часть экономической политики, которая позволяет обслуживать большой уровень долга. Но Китай не очень прозрачен для внешнего наблюдателя, и не совсем понятно, как устроены эти взаимные долги. В стране достаточно большой теневой сектор — не в том смысле, что он нелегальный, а в том, что в обычных коммерческих и даже государственных банках проводят операции, которые не доступны для мониторинга. И если из-за коронавируса скрытые от нас проблемы Китая всплывут наружу, то ничего невозможного в новом витке глобальной рецессии нет.