США призвали Россию найти организаторов убийства Немцова

27.02.2020, 16:52, Новости дня

Посольство США в Москве в четверг обратилось к российским властям с призывом найти организаторов убийства оппозиционера Бориса Немцова, который был застрелен неподалеку от Кремля пять лет назад.

Немцов, считавшийся одним из наиболее ярых критиков президента Владимира Путина, был убит в 2015 году на Большом Москворецком мосту у стен Кремля. На тот момент он работал над докладом о роли России в украинском конфликте.

В 2017 году российский суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова к 20 годам лишения свободы, а четырех предполагаемых сообщников – к тюремному заключению на срок от 11 до 19 лет.

Однако союзники покойного оппозиционера, планирующие в эти выходные провести марш в память о нем в российской столице, критикуют расследование за то, что заказчики убийства так и не были найдены.

Борис Немцов

Временный поверенный в делах США в России Барт Горман и еще несколько дипломатов в четверг пришли почтить память Немцова на Большой Москворецкий пост и возложить цветы к месту его гибели.

«Мы вновь призываем российские мы вновь призываем российские власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление», – написала в «Твиттере» официальный представитель посольства Ребекка Росс, добавив, что Немцов «остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу».

Ранее в этом месяце власти Чехии объявили, что переименуют в честь Немцова площадь в Праге, где расположено российское посольство.



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