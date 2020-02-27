Высказано предположение о возможности использования антивирусных препаратов широкого спектра действия против коронавируса

27.02.2020, 16:46, Разное

Число людей, зараженных коронавирусом (COVID-19), продолжает расти. Специфической вакцины против этого вируса пока не разработано

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В связи с отсутствием специфической вакцины специалисты предлагают использовать уже существующие, хорошо зарекомендовавшие себя антивирусные препараты. По оценке исследователей из Норвежского научно-технического университета, есть около 30 возможных кандидатов (в том числе тейкопланин, оритаванцин, далбаванцин и монензин), подходящих для профилактики и лечения COVID-19. Эти антивирусные препараты обладают широким спектром действия. И, самое главное, они уже успешно прошли клиническое тестирование на безопасность, поэтому могут быть незамедлительно использованы



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