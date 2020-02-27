Лукашенко заявил о безразличии и пофигизме стран ЕАЭС

27.02.2020, 16:44, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) некоторые страны якобы проявляют «пофигизм и безразличие».

«Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему? Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств», – сказал белорусский лидер, передает БелТА.

Некоторые другие страны «видят себя в другом союзе», отметил Лукашенко. По его словам, они «телепаются» в ЕАЭС и ждут удобного момента, чтобы покинуть объединение.

В феврале в ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу.



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