Индекс РТС обновил минимумы с октября 2019 года из-за коронавируса

27.02.2020, 16:44, Новости дня

Российский рынок акций продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября 2019 года по индексу РТС, при этом он уже тестирует психологически значимый уровень 1 тыс. 400 пунктов, следует из данных Московской биржи.

По состоянию к 16.27 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 2,49%, до 2 тыс. 942,70 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,21%, до 1 тыс. 399,76 пункта. РТС обновляет минимумы с октября прошлого года, передает РИА «Новости».

При этом на фоне ситуации вокруг коронавируса и опасений по поводу его распространения западноевропейские биржевые индексы теряют 3-3,1%. Стоимость нефти марки Brent снижается на 2,9%, до 51,27 доллара за баррель.

К 16.19 мск британский индекс FTSE 100 падает на 3,02%, до 6 тыс. 830,35 пункта, французский CAC 40 – на 3,28%, до 5 тыс. 497,85 пункта, а немецкий DAX – на 3,1%, до 12 тыс. 382,99 пункта.

Ситуация с коронавирусом заставляет инвесторов оценивать риски замедления мировой экономики на фоне дальнейшего распространения заболевания по миру. Меры, предпринимаемые странами для недопущения распространения коронавируса, представляют риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма.

Газета ВЗГЛЯД писала, что активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль.