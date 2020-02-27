Каждый пятый украинец тратит на оплату коммуналки больше половины доходов семьи – исследование

27.02.2020, 16:42, Новости дня

Больше половины доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг у 21% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Отмечается, что в ноября 2019-го количество таких граждан составляло 14%, а в декабре – 16%.

«Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за четыре года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза – с 6% до 21%», – говорится в сообщении.

Доля украинцев, что тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи уменьшилась – в феврале таких было 42%, тогда как в ноябре и декабре 2019-го – 53% и 48% соответственно.

Исследование проводилось с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

20 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго пересчитало тарифы на отопление и горячую воду из-за снижения рыночных цен на газ.