Чтоб не утекали: Путин знает, что делать со специалистами

27.02.2020, 16:37, Новости дня

Президент России предложил несколько вариантов для того, чтобы остановить «утечку мозгов» из страны.

В новом выпуске спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент с  журналистом ТАСС Андреем Ванденко затронул болезненную для страны тему – «утечку мозгов». Хотя президент прекрасно понимает, почему специалисты «утекают»: по принципу рыба ищет где глубже, а человек, где лучше платят.

Как оказалось, у главы государства есть вариант, который может удержать специалистов, и даже целых два.

«Закрыть страну?» — подсказывает журналист. Один из них «хватать и не пущать»,  а также обременять дополнительными обязательствами, — подтверждает Владимир Владимирович. Выпускнику вуза запретить уезжать до тех пор, пока не отработает определенное количество времени. Такое уже предлагается сделать в здравоохранении, чтобы восполнить нехватку медицинских кадров. Такой вариант «в целом возможен», подтвердил Путин. Более того, он считает это справедливым, особенно по отношению к тем, кто учился за счет государства или по целевым программам от какого-то ведомства. Либо отработай по контракту – либо возвращай в бюджет деньги за обучение, констатирует Путин.

Государство начало создавать систему для поддержки труда. Она должна и остановить эмиграцию специалистов, и привлечь в Россию зарубежных профессионалов. Ранее Путин рассказал о том, что у него нет двойника, хотя не раз и предлагали в целях безопасности.



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