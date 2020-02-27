В Саратове пассажир избил таксиста за отказ везти ребенка без кресла

27.02.2020, 16:37, Новости дня

Семейство возмутилось, что с них списали деньги.

Очередной случай агрессивного поведения пассажиров в такси произошел 23 февраля в Саратове. Отец семейства обматерил и несколько раз ударил по лицу водителя, который в соответствии с правилами дорожного движения отказался везти ребенка пяти лет без кресла.

Около полуночи мужчина, две гражданкаи мальчик пяти лет сели на улице Чернышевского в вызванную машину «Яндекс Такси». При заказе семья не выбрала услугу детского кресла, которая обошлась бы им в лишние 40 рублей.

Водитель наотрез отказался ехать, родители ребенка начали настаивать. Дополнительно гнев у них вызвало то, что к тому времени с них уже списалось сто рублей. Водитель объяснил, что вернуть эти деньги не может, так деньги замораживает Яндекс. Препирательство закончилось тем, что пассажир ударил таксиста по лицу с криками «Ты попутал?»

В итоге семейство покинуло салон, но напоследок агрессивный житель еще раз несколько раз ударил водителя, разбив ему очки. Затем он потянулся к приборной панели и вырвал ключи из замка зажигания. Всё произошедшее снимала камера регистратора, однако после отключения питания запись прервалась. Пострадавший написал заявление в полицию.

Схожий эпизод несколько дней назад произошел в Стерлитамаке. Пассажирка обругала водителя такси и начала его бить после отказа вести ее с двумя маленькими детьми – в машине было только одно детское кресло.

Но самой нашумевшей историей февраля стал конфликт фитнес-тренера Яны Даньковой с московским таксистом. Ее фраза «Вези меня, мразь» моментально стала крылатой.

Со 2 по 5 марта в Саратове планируется акция протеста таксистов по бойкоту сервисов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Акция пройдет под девизом «Брат за брата», водители не будут принимать заказы от сервисов.



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