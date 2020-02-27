Грузинский министр заявил об участии армянских военных в учениях НАТО

27.02.2020, 16:37, Новости дня

Глава минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что армянские военнослужащие будут участвовать в запланированных в Грузии учениях НАТО Noble Partner 2020.

«Я рад, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран–членов и партнеров НАТО», – сказал Гарибашвили, передает РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что Армения в дальнейшем продолжит вовлекаться в такие учения.

Ранее сообщалось, что министры обороны Грузии и Украины договорились о стратегическом сотрудничестве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Президент Грузии — РФ подбирается к Тбилиси благодаря «ползучей оккупации»

08.01 / Авиакатастрофа в Иране. Помпео заявил, что США готовы предоставить Украине необходимую помощь

05.01 / «Маленькая Австрия» не захотела принимать детей-беженцев с острова Лесбос

27.02 / Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Акапулько

10.02 / Турция нанесла «ответный» удар по сирийским войскам

22.01 / Автоновости: Mercedes-Benz готовится к премьере обновленного E-Класса

03.02 / Британский самолет-разведчик заметили у российской границы

18.02 / Умер главный врач больницы в китайском Ухане

23.02 / Родственники Олеси Красиловой приедут в Москву, чтобы найти денег на оплату адвоката

11.01 / Гончарук: Наши эксперты продолжают работать на месте крушения самолета в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика