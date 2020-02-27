Скандальный капремонт: строители умудрились сделать хуже, чем было

27.02.2020, 16:31, Новости дня

Торчащая электропроводка, потоп в квартирах и ступени разной высоты — таков результат капитального ремонта в пятиэтажке на западе столицы. Возмущенные жители требуют ответа от подрядчика. Управа оштрафовала компанию на солидную сумму, но исправлять недоделки строители не торопятся.

По висящим в подъезде проводам складывается впечатление, что капитальный ремонт в подъезде пятиэтажки на западе Москвы в самом разгаре. Но жители не видели строителей уже много дней.

"Подрядная организация должна была сделать штробу и завести все эти провода в квартиры", — показывает житель дома Николай Шевцов.

Стены уже оштукатурены, покрашены и, судя по всему, проводку уже никто не собирается прятать.

"Время от времени приезжают какие-то люди, потом затишье 2-3 недели. Жители начинают писать в префектуру. После этого опять приходят люди, но вместо того, чтобы исправлять недостатки, происходит наоборот попытка скрыть и сдать", — жалуется житель дома Виталий Виноградов.

Капитальный ремонт пятиэтажки начался 1 августа 2019 года. На информационном стенде датой его окончания значится 31 октября. Но только совсем недавно закончились работы на крыше.

"При ремонте крыши не сделали слив, и вся вода, все осадки попадают на незастекленный балкон пятого этажа, а оттуда вода по стыкам попадает к нам в квартиру", — возмущается Виталий.

За пару часов во время дождя набирается целое ведро воды, говорит Виталий. Нарушения допустили и при ремонте лестниц. Для пенсионерки Людмилы Спиридоновой каждая попытка спуститься и подняться теперь сравнима с походом в горы. Строители поменяли высоту ступенек, подняв некоторые чуть ли не в два раза.

"Из-за того, что подрядчик не снял стяжку, образовалась ступенька довольно большая между полом и лестницей. Когда им на это указали, они решили, что не хотят снимать плитку, которую уже положили", — рассказывает активистка Ольга Мостинская.

Несколько раз проверить работу строителей приезжали чиновники, которые в итоге оштрафовали фирму почти на 2 миллиона рублей.

"Это, конечно, стимулирует подрядчика в срок и более качественно выполнять работу. Но мы понимаем, что чем больше штрафных санкций будем выставлять, он начнет где-то халтурить", — объясняет Владимир Травкин, начальник территориального управления по ЗАО ФКР Москвы.

Меняются бригады, но становится только хуже. Владельцы квартир готовы через суд и прокуратуру добиваться капитального ремонта в уже отремонтированных подъездах.

Текст:

"Вести-Москва"