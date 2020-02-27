Теннисист Рублев проиграл Эвансу в четвертьфинале турнира в Дубае

27.02.2020, 16:31, Новости дня

Российский теннисист, 14-я ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге турнира в Дубае (ОАЭ) проиграл в двух сетах за два часа 12 минут представителю Великобритании Дэниелу Эвансу – 2:6, 6:7 (9:11).

Рублев пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти, а у Эванса, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейка из 11.

Таким образом, 22-летний уроженец Москвы покинул турнир, а британец вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия, №34) – Стефанос Циципас (Греция, №6).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Опубликован первый рендер Google Pixel 5

18.01 / Захарова поспорила с Венедиктовым о соблюдении США международного права

28.01 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

15.02 / Саночники Денисьев и Антонов взяли серебро чемпионата мира в Сочи

03.01 / В Украине началась регистрация на пробное ВНО

11.01 / Немецкие СМИ: Раньше надо было звонить в Вашингтон, теперь – в Москву

18.01 / Загитова вернулась к тренировкам

21.02 / Пристайко: Оккупированные районы Украины стали территорией страха и террора

17.02 / Гривна укрепилась к доллару и евро

29.01 / Назначен новый руководитель Госкино Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика