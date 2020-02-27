Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

27.02.2020, 16:30, Новости дня

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.

 

ЧП произошло днем 27 февраля рядом с торговым центром "Апельсин". Вагоновожатая вышла на остановке, чтобы посмотреть, откуда идет дым, но трамвай в этот момент тронулся с места и начал набирать скорость. В повороте, как видно на кадрах, он сошел с рельсов, вылетел боком на парковку и рухнул на автомобили.

В результате ДТП никто не пострадал, поскольку пассажиров в вагоне не было.



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