Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов

27.02.2020, 16:30, Новости дня

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая на официальной транице в Twitter выразила негодование выступлением на улицах испанского города Кампо-де-Криптана карнавальной труппы, переодетой в нацистов и узников концлагерей.

По словам министра, в своем выступлении артисты «высмеялы шесть миллионов евреев, убитых нацистами».

«Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста», — заявила 26 февраля Гонсалес Лая, комментируя выступление артистов 23 февраля во время карнавала в Кампо-де-Криптана.

RT @estadoisrael: Inaceptable la vergonzosa representación y banalización del #Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana en #España.

Los países del mundo deben unirse para erradicar de raíz el antisemitismo. pic.twitter.com/0NZuqcgcef

— Francisco Claudio Urbano * (@ByChanchi) February 26, 2020

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Горден назвала выступление труппы «невыносимым проявлением антисемитизма», пишет The times of Israel. Она также потребовала объяснений у властей города, в котором проходил карнавал. Как сообщает издание, организаторы мероприятия уже принесли извинения еврейской общине Испании.