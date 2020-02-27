В киевских больницах подготовили боксы на случай коронавируса

27.02.2020, 16:30, Новости дня

В Киеве определили больницы, где будут принимать людей на карантин и лечение в случае распространения коронавируса. Об этом 27 февраля рассказал мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, сообщается на сайте ведомства.

«Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к этому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение», – сказал он.

Кличко добавил, что 28 февраля вместе со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц проведут учение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Мэр подчеркнул на необходимости проводить просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 

По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный, 32 897 человек выздоровели. Вирус есть более чем в 35 странах.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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