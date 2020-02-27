Инфляционные ожидания россиян снизились до исторического минимума

27.02.2020, 16:30, Новости дня

Инфляционные ожидания населения в РФ в январе и феврале продолжили снижение, как и реальная инфляция.

Инфляция в РФ с 18 по 25 февраля 2020 года осталась нулевой вторую неделю подряд, сообщил Росстат сегодня. С начала года потребительские цены выросли на 0,6%, а с начала февраля — на 0,2%.

"Медианная оценка ожидаемой в следующие 12 месяцев населением инфляции приблизилась к минимуму за всю историю наблюдений", — согласно опросу, проводимому ООО "ИнФОМ" по заказу Банка России.

Среднесрочные ожидания остаются на уровне 4%, как и прогнозная цель Банка России.

В феврале медианная оценка снизилась на 0,4 п.п. до 7,9%, достигнув минимального за всю историю наблюдений уровня, зафиксированного в апреле 2018 года.

Для опрошенных россиян со сбережениями наблюдаемая инфляция не изменилась, а ожидаемая – снизилась до нового исторического минимума в 6,9%. Для опрошенных россиян без сбережений выросли оценки как наблюдаемой, так и ожидаемой инфляции.

По прогнозу Банка России, в I квартале годовая инфляция составит около 2%, в середине года начнет возвращаться к цели и в конце 2020 г. инфляция составит 3,5–4,0%.



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