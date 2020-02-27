Скалецкая обещает «разобраться» с врачами из Винников, протестовавших против приема эвакуированных из Китая

27.02.2020, 16:30, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины сделает выводы из ситуации, происшедшей в Винниках Львовской области, где врачи протестовали против возможного размещения в медучреждении граждан, которых эвакуировали из Китая. Об этом в интервью «Украинской правде», опубликованном 26 февраля, сказала глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

19 февраля местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли дорогу автомобильными шинами, чтобы не допустить размещения эвакуированных. Поводом к акции протеста стало объявление в этот день симуляционных учений на территории госпиталя. Паника началаcь, когда из госпиталя начали выписывать пациентов.

«Мы еще будем разбираться с действиями медицинских работников, которые с университета знают порядок таких учений. Прозвучавшие заявления врачей поражают. Предстоит отдельный разговор с моими заместителями и руководителями департамента. Однозначно мы будем принимать решение, какие выводы сделать и как повлиять на ситуацию в этом учреждении», – заявила Скалецкая.

Об эффективности в системе государственного управления нельзя говорить при условии невыполнения указаний и инструкций, отметила министр.

«Представьте себе, что проводят учения по противопожарной безопасности, а кто-то, вместо того, чтобы эвакуироваться, говорит: «А мы не выйдем!», – возмутилась она.

Скалецкая отказалась отвечать на вопрос, рассматривался ли госпиталь в Винниках как объект возможного размещения эвакуированных, если подразумевалось, что прибывшие из Китая люди здоровы.

«Есть решение оперативного правительственного штаба, информация определенного вида, в том числе о местах для обсервации, она исключительно для служебного пользования и не разглашается», – подчеркнула руководитель Минздрава.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области прибыли граждане, эвакуированные из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Они заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также члены экипажа, медперсонал и журналисты.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками.

Скалецкая 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны». 21 февраля она заселилась в санаторий.

По состоянию на 27 февраля у 89 человек, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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