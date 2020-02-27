Анне Вески вспомнила о «крутом повороте» в судьбе

27.02.2020, 16:30, Разное

«Позади крутой поворот» — пела восходящая звезда советской эстрады Анне Вески в далекие уже 80-е годы, покоряя огромную страну. Её помнят и сегодня, а в жизни самой певицы песня стала почти символичной.
Эту композицию обязательно споет эстонская певица в свой 64-й день рождения 27 февраля на большом концерте в Таллине. Своим мастерством и задорной молодостью она впечатлила многомиллионную аудиторию еще в начале карьеры, но самым громким успехом исполнительницы стала победа на престижном фестивале в Сопоте в 1984-м, где она завоевала сразу две первых премии. Путь казался легким и радостным, ведь к славе она шла вместе с любимым мужем — автором её песен Яаком Веске. Но ревность в сочетании с алкоголем и склонностью к рукоприкладству, в конце концов, разрушили некогда крепкий союз. Нет, позади не остался «холод и лед», как пела Веске в своем хите. Она терпела долгих три года, прежде чем решилась на «крутой поворот» в своей личной жизни. Удерживала не только творческая связь, но и отношение супруга, который был хорошим отцом для их дочери Керли. Певица и сегодня вспоминает о рано ушедшем из жизни бывшем муже с сожалением.

Решающим моментом стала встреча с человеком, который сумел показать артистке, что настоящая любовь не имеет никакого отношения к грубости и побоям. Анне Вески нашла свое женское счастье в паре с Бенно Бельчиковым, её нынешним администратором. Сейчас певица живет с мужем в собственном доме на окраине Таллина, по выходным видится с внуками, не забывает и о выступлениях. «Я ни о чем не жалею, все было правильно», — уверена звезда.



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